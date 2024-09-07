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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحافية، عن أن المهاجم الهولندي ممفيس ديباي، يستعد لخوض تجربة جديدة خلال مسيرته الكروية، ولكن هذه المرة ستكون خارج الملاعب الأوروبية، بعد نهاية عقده مع ناديه السابق فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.

ديباي يقترب من الدوري البرازيلي

حسب صحيفة غلوبو سبورت البرازيلية، فإن نادي كورينثيانز توصل لاتفاق شفهي من أجل ضم المهاجم الهولندي ممفيس ديباي حتى 2026.

وأشارت الصحيفة إلى أن صفقة المهاجم الهولندي سوف تكلف خزينة النادي البرازيلي مبلغ 70 مليون ريال برازيلي.

وأوضحت الصحيفة أنه من المتوقع أن يصل ديباي إلى ساو باولو نهاية الأسبوع الجاري للخضوع للفحص الطبي، وإعلان التعاقد رسميًا.

وسيكون ممفيس ديباي أول لاعب هولندي ينضم لصفوف كورينثيانز بعد مرور 114 عامًا على تأسيس النادي.

وعلى مدار مسيرته مع الأندية، لعب ممفيس ديباي 459 مباراة، سجل خلالهم 172 هدفًا وصنع 97 آخرين.