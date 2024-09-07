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أحمد جودة - القاهرة -

أكد محمود فؤاد الناقد الرياضي أن صفقة انتقال اللاعب رمضان صبحي إلى نادي الزمالك غير جدية ووصفها بأنها "فنكوش".

محمود فؤاد: انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك "فنكوش" ومطالب بيراميدز تعرقل الصفقة

وأوضح فؤاد في تصريحات خاصة عبر برنامج "ملعب الشمس" مع الإعلامي عبد الناصر زيدان، أن الصفقة تواجه العديد من العقبات التي تجعل من الصعب تنفيذها في الوقت الحالي.

وأشار فؤاد إلى أن نادي بيراميدز، الذي يلعب رمضان صبحي ضمن صفوفه، أبدى موقفًا واضحًا في المفاوضات الجارية، مؤكدًا أنه إذا أراد الزمالك ضم اللاعب، فعليه التخلي عن نجم الفريق أحمد سيد "زيزو "حيث يعتبر هذا الطلب تحديًا كبيرًا للنادي الأبيض، نظرًا لأهمية زيزو في خطط الفريق المستقبلية.

وأضاف فؤاد أن نادي الزمالك، الذي يسعى لتعزيز صفوفه استعدادًا للموسم الجديد، يواجه معضلة في تحقيق هذه الصفقة التي قد ترفع من قوة الفريق، لكن بشروط قد تكون صعبة التحقق حيث يعد للاعب رمضان صبحي إضافة نوعية لأي فريق، ولكن بيراميدز يبدو غير مستعد للتخلي عنه بسهولة.

واختمم الناقد تصريحاته قائلا أن في ظل هذه التطورات، تظل التكهنات قائمة حول مستقبل رمضان صبحي، خاصة مع تصاعد الضغوط الجماهيرية على إدارة الزمالك لإتمام الصفقات التي تساعد الفريق على المنافسة في البطولات المحلية والقارية.

