نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سموحة يدعم صفوفه بالتعاقد مع صانع ألعاب القزازين في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
نجح نادي سموحة في الحصول علي خدمات محمد سعيد جهينه صانع ألعاب شباب القزازين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
سموحة يتعاقد مع جهينه قادما من القزازين
ووقع جهينة مساء أمس علي عقود انضمامه إلي الأمواج الزرقاء حتي يونيو 2027.
وانتقل محمد سعيد جهينه إلي صفوف سموحة بمقابل مليون جنية، مع وجود بند يسمح لنادي القزازين بالحصول علي 20% من عائد بيع اللاعب في المستقبل.
ويسعي الفريق السكندري في تدعيم صفوفه خلال الميركاتو الحالي بعناصر مميزة، استعدادا لخوض مواجهات الموسم الجديد 2024-2025.