سموحة يدعم صفوفه بالتعاقد مع صانع ألعاب القزازين

وانتقل محمد سعيد جهينه إلي صفوف سموحة بمقابل مليون جنية، مع وجود بند يسمح لنادي القزازين بالحصول علي 20% من عائد بيع اللاعب في المستقبل.

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فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة