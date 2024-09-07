نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ألمانيا ضد المجر في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم السبت الموافق 7 من شهر سبتمبر الجاري، مواجهة قوية بين منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم، مع نظيره المنتخب المجري، وذلك في إطار منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة ألمانيا ضد المجر في دوري الأمم الأوروبية

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الألماني مع نظيره منتخب المجر، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت أبو ظبي، على ملعب "إسبرت آرينا".

مجموعة ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية

ويتواجد المنتخب الألماني، في المجموعة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية، مع كل من هولندا والبوسنة والهرسك.

القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا والمجر اليوم في دوري الأمم الأوروبية

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية؛ هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستنقل مباراة ألمانيا ضد المجر عبر قناة bein sports 1.