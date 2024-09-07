نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أيرلندا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم ضيفًا ثقيلًا على نظيره أيرلندا مساء اليوم السبت الموافق السابع عشر من شهر سبتمبر الجاري على ملعب "أفيفا" في أولى جولات مرحلة المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

ويتواجد الأسود الثلاثة في المجموعة السادسة برفقة منتخبات اليونان، فنلندا، أيرلندا.

موعد مباراة إنجلترا ضد أيرلندا في دوري الأمم الأوروبية

تبدأ أحداث مباراة إنجلترا ضد أيرلندا اليوم السبت في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، الرابعة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا ضد أيرلندا في دوري الأمم الأوروبية

تذاع مباراة إنجلترا ضد أيرلندا مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.