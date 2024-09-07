تشكيل هولندا المتوقع ضد البوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية

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أحمد جودة - القاهرة - استقر رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا الأول لكرة القدم، على التشكيل الذي سيبدأ به مباراة البوسنة والهرسك، مساء اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة هولندا ضد البوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة منتخب هولندا مع نظيره البوسنة والهرسك، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل هولندا المتوقع أمام البوسنة والهرسك

حراسة المرمى: بيزوت

الدفاع: ويندل – أكي – فيلتمان – هاتيبور

الوسط: دي يونج – فان دي بيك – فينالدوم

الهجوم: ديباي – لوك دي يونج – بيرجويس

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة كأس أمم أوروبا هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.