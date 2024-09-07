نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مفاجأة مدوية حول انتقال راموس إلى الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجرت قناة "أون تايم سبورتس"، مفاجأة حول إمكانية قدوم الإسباني المخضرم سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد السابق إلى الزمالك وذلك في فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

راموس معروض على الزمالك

لا يرتبط راموس، بعقدٍ مع أي نادٍ في الوقت الحالي، منذ أن رحل عن صفوف إشبيلية الإسباني.

وحسب برنامج "الهدف" فأن هناك وكيل أعمال لاعبين قد تواصل مع نادي الزمالك واستفسر عن إمكانية ضم راموس في صفقة انتقال حر.

وتابع، إن سيرجيو راموس منفتح على مسألة اللعب في الدوريات العربية، وقد تم ربط اسمه عدة مرات بالدوري السعودي.

وأضاف إن الزمالك أكد رغبته في معرفة طلبات لاعب ريال مدريد السابق، من الناحية المادية.

وأبدى وكيل اللاعبين ذاته، إمكانية إقناع راموس باللعب مع الزمالك لمدة 6 شهور ليشارك مع الفارس الأبيض في كأس السوبر الأفريقي أمام الأهلي في السعودية، سبتمبر الجاري.