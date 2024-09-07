نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة هولندا ضد البوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من محبي وعشاق كرة القدم الأوروبية عن موعد مباراة هولندا والبوسنة والهرسك وذلك ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وأوقعت قرعة دور المجموعات الخاصة بالمستوى الأولى في البطولة المنتخبان في المجموعة الثالثة برفقة كلامن ألمانيا والمجر.

لا يعيش المنتخب الهولندي في الوقت الحالي أفضل أيامه فيما يخص المنافسة على البطولات القارية والعالمية، حيث تراجع أداءه كثيرًا.



وستكون مباراة البوسنة والهرسك فرصة جيدة للطواحين الهولندية من أجل العودة إلى مستواهم المعروف وليكونوا أحد المنافسين على لقب البطولة.

موعد مباراة هولندا والبوسنة والهرسك في كأس الأمم الأوروبية

من المقرر أن تقام مباراة هولندا والبوسنة والهرسك يوم السبت 7 سبتمبر 2024 على ملعب فيليبس وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة المجموعة الأولى من المستوى الثالث في تصفيات دوري الأمم الأوروبية 2025.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وستبث أحداث مباراة هولندا والبوسنة والهرسك عبر شبكة قنوات 2 beIN Sports HD بي إن سبورت القطرية بنقل المباراة وسيقوم محمد بركات بالتعليق على أحداث اللقاء.