نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سواريز يتدخل لمنع انتقال نجم برشلونة إلى بايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تدخل الأوروجوياني لويس سواريز نجم إنتر ميامي الأمريكي، لمنع رحيل أحد لاعبي برشلونة وذلك في فترة سوق الانتقالات الصيفية.

سواريز يحذر برشلونة من رحيل أراوخو

أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية بإن سواريز حذر مسؤولي برشلونة من إمكانية رحيل مواطنه رونالد أراوخو مدافع الفريق، بعد وصول عرض من بايرن ميونخ لضمه.

وذكرت الصحيفة الإسبانية إن سواريز أبلغ خوان لابورتا رئيس برشلونة بأن أراوخو فكر جديًا في عرض بايرن ميونيخ، ليس من أجل الأموال فقط، بل لرغبته في المنافسة على الألقاب الأوروبية.

وأشار المصدر ذاته إلى إن نادي رشلونة تصرف فورًا بعد حديث سواريز، وأبلغ وكلاء اللاعب برغبتهم في التجديد، لكن لم يتلقوا أي رد.

واعتقد لابورتا إن وكلاء أراوخو لم يبلغوه بعرض النادي كاملًا، ولذلك تدخل شخصيًا ليشرح للاعب كل تفاصيل العقد الجديد.