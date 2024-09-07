موعد مباراة مصر وبوتسوانا المقبلة في تصفيات كأس أمم إفريقيا والقناة الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يخوض منتخب مصر، خارج أرضه، مباراة قوية ضد بوتسوانا في إطار منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

موعد مباراة مصر وبوتسوانا المقبلة

يلتقي منتخب مصر بمضيفه بوتسوانا، ضمن مباريات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في تصفيات كأس أمم إفريقيا، يوم الثلاثاء المقبل.

وتقام مباراة مصر وبوتسوانا على ملعب “فرانسيستون ستاديوم"، يوم الثلاثاء، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويتواجد منتخب مصر، ضمن المجموعة الثالثة في تصفيات أمم إفريقيا إلى جانب منتخبات بوتسوانا والرأس الأخضر وموريتانيا.

وكان منتخب مصر قد تفوق على الرأس الأخضر “كاب فيردي” بثلاثية نظيفة، في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية، أمس الجمعة، على استاد القاهرة الدولي.

وجاءت ثلاثية منتخب مصر في مرمى بوتسوانا عن طريق كلٍ من؛ رامي ربيعة وعمر مرموش وإبراهيم عادل.