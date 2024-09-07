نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتخذت قراري.. نجم باير ليفركوزن يشعل المنافسة بين برشلونة وبايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتنافس ناديا برشلونة وبايرن ميونخ، على التعاقد مع أحد لاعبي باير ليفركوزن الألماني وذلك خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

جوناثان تاه لا يريد تجديد عقده مع باير ليفركوزن

يدخل جوناثان تاه مدافع باير ليفركوزن الذي اتخذ قراره بعدم توقيع عقد جديد، دائرة اهتمامات مسؤولي برشلونة وبايرن ميونخ.

وقال جوناثان في تصريحاته الأخيرة: “لن أوقع على عقد جديد مع باير ليفركوزن. لقد اتخذت قراري”.

وتابع قائلًا: "سأبذل قصارى جهدي حتى النهاية هنا وبعد ذلك سنرى ما سيحدث مع فريقي في المستقبل. لكن قراري هو الذهاب وتجربة تجربة مختلفة".

وذكر الصحفي الإسباني فيرناندو بولو، أن نادي برشلونة يريد التعاقد مع جوناثان تاه كلاعب حر وقد أبلغ وكيله بيني زهافي بذلك بالفعل.

وأشار إلى أن اللاعب أوضح رغبته بعدم تجديد عقده مع باير ليفركوزن، والآن الأمر متروك لإدارة برشلونة لإقناعه حيث لن يكونوا الوحيدين الذين يحاولون التعاقد معه مجانًا.