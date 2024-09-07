نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد زفافه الأول في 2020.. أكرم توفيق يعلن زواجه للمرة الثانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، زواجه للمرة الثانية، وجاء ذلك خلال فترة العطلة الصيفية التي حصل عليها عقب نهاية الموسم الكروي.

ونشر أكرم توفيق صورة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة مع زوجته الثانية، وعليق عليها "زوجتي" للإعلان عن هذا الخبر.

وكان أكرم توفيق قد احتفل بزفافه الأول في عام 2020، من زوجته الأولى التي أنجب منها ابنه الوحيد توفيق، قبل أن يعلن اليوم زواجه الثاني.

الأهلي يستعد لدوري أبطال إفريقيا

ومن جانب أخر، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته للموسم الجديد، وستكون ضربة البداية بمواجهة نظيرة جورماهيا الكيني في دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

من المقرر أن يلتقي الأهلي بجورماهيا في كينيا في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الأحد 15 سبتمبر، وفقًا لما أعلنه نادي جورماهيا.