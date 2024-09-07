نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات عودة نجم برشلونة من الإصابة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن آخر تطورات البرنامج التأهيلي لنجم فريق برشلونة، الهولندي فرينكي دي يونج، والذي كان يُعاني من إصابة قوية تعرض لها قبل نهاية الموسم الماضي.

وقال الصحفي الإسباني فيرناندو بولو أن الهدف القادم لبرشلونة بعد عودة أنسو هو عودة فرينكي دي يونج من جديد.

وأضاف:" يريد فليك والطاقم الطبي توضيح الأمور معه الآن بينما لا يريد دي يونج إجراء عملية جراحية لكنه أيضًا لا يريد اللعب وهو يشعر بعدم الراحة".

وتابع بولو:" يمر الوقت ولم يصبح دي يونج جاهزًا تمامًا والآن ما زال يتدرب بمفرده، بعد أربعة أشهر ونصف من إصابته ومع غيابات برشلونة في خط الوسط أصبح وجوده ضروريًا بشكل متزايد".

وأتم قائلًا:"النادي يريد منه العودة ولكن إن كان لا يريد العودة وهو دون جاهزية كاملة فعليه إجراء العملية في أسرع وقت ممكن من أجل الوصول في الوقت المناسب ومساعدة الفريق في الجزء الأخير من الموسم".