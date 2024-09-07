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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ماركا: هالاند يترك الباب مفتوح أمام ريال مدريد وآس: أنشيلوتي في ورطة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم السبت الموافق 7-09- 2024:
الصحف الأوروبية صباح اليوم
توتو سبورت
- إيطاليا وقفت.. في إشارة إلى الفوز على فرنسا 3-1
كورسبورت الإيطالية
- فوز مستحق للغاية لـ إيطاليا
ريبوبليكا
- أكثر من النصر.. الأداء رائع
كورسيرا
- القبعة الإيطالية
لا جازيتا
- إنزو لي فيي يعود إلى تدريبات روما للمباراة المقبلة أمام جنوى
ماركا
- هالاند على وشك تجديد عقده مع السيتي لكنه يترك الباب مفتوحا أمام انتقال محتمل إلى ريال مدريد
- اهتزاز دفاع ريال مدريد
- غضب هائل من مدريد بعد ضربة ميليتاو
- انفجر النادي الأبيض بعد الحادث الذي وقع للاعب رقم 3 في البرازيل
آس
- مشكلة لأنشيلوتي
- بعد سقوط ميليتاو وجاكوبو رامون يواجه الإيطالي زيارة الانويتا بـ8 مصابين.. مشكلة خطيرة في الدفاع والوسط
- مبابي لم يتجنب هزيمة فرنسا في باريس 3-1 أمام إيطاليا