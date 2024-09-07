رودري يكشف دور نجم برشلونة في انتقاله إلى مانشستر سيتي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإسباني رودري لاعب وسط مانشستر سيتي، دور سيرجيو بوسكيتس نجم برشلونة السابق، في خطوة انتقاله إلى النادي الإنجليزي للتدرب تحت قيادة بيب جوارديولا.

رودري: بوسكيتس شجعني على الانتقال إلى مانشستر سيتي

قال رودري في تصريحات إعلامية: “قبل انتقالي للسيتي، كلمت بوسكيتس قبل موافقتي على الانتقال، فأخبرني أنه سيجعلني لاعبًا أفضل”.

تابع: “لكنه لن يتوقف أبدا عن وضع الضغط علي، لن أكون أبدًا منتجًا انتهت صلاحيته”.

وأضاف: "بوسكيتس لعب نفس دوري مع بيب عندما كان مدربًا لبرشلونة، وحقق أشياء عظيمة. لذلك وثقت بكلامه، وكان على صواب".

يشار إلى إن رودري قد انتقل إلى مانشستر سيتي قادمًا من أتلتيكو مدريد، في عام 2019، ويعد من أهم العناصر الحالية في تشكيلة المدرب جوارديولا.