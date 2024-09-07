نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. شرط هالاند يجدد اهتمام ريال مدريد بضمه وموعد سفر الأهلي إلى السعودية لخوض السوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم السبت 7-09-2024 في السطور التالية:

شرط هالاند يجدد اهتمام ريال مدريد بضمه

يعود النرويجي إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي، إلى دائرة اهتمامات ريال مدريد مرة أخرى، رغم اقترابه من خطوة تجديد عقده مع ناديه الحالي.

كان هالاند، ضمن حسابات ريال مدريد في وقتٍ سابق، عندما كان لاعبًا بصفوف بوروسيا دورتموند قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي.

ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية إن هالاند الذي يرتبط بعقدٍ ساري مع مانشستر سيتي حتى 2027، يقترب من تمديد عقده.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى إن عقد هالاند الجديد مع مانشستر سيتي سيتضمن شرطًا جزئيًا في متناول ريال مدريد، إذا حاول التعاقد مع اللاعب النرويجي خاصةً أنه وكيله ووالده يؤيدان هذه الخطوة.

وأكدت الصحيفة إن هالاند حاليًا جاهز لتوقيع عقد جديد مع مانشستر سيتي، لكن يترك الباب مفتوحًا لانتقال محتمل إلى ريال مدريد.

موعد سفر الأهلي إلى السعودية لخوض السوبر الإفريقي

يعمل مسئولو النادي الأهلي، على إنهاء إجراءات السفر إلى السعودية لخوض بطولة السوبر الأفريقي المقرر لها 27 سبتمبر الجاري أمام الزمالك، بالمملكة العربية السعودية.

يقوم الجهاز الإداري بإنهاء إجراءات السفر وحجز فندق الإقامة وغيرها من ترتيبات الرحلة، وينوي الأهلي السفر إلى السعودية يوم 24 سبتمبر الجاري.

من ناحية أخرى، بدأ مسئولو النادي الأهلي مخاطبة الجهات المعنية لحضور الجماهير مباراة جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها باستاد القاهرة، من أجل الحصول على موافقة المسئولين لحضور أكبر عدد ممكن من جماهير القلعة الحمراء.

آخر تطورات عودة نجم برشلونة من الإصابة



كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن آخر تطورات البرنامج التأهيلي لنجم فريق برشلونة، الهولندي فرينكي دي يونج، والذي كان يُعاني من إصابة قوية تعرض لها قبل نهاية الموسم الماضي.

وقال الصحفي الإسباني فيرناندو بولو أن الهدف القادم لبرشلونة بعد عودة أنسو هو عودة فرينكي دي يونج من جديد.

وأضاف:" يريد فليك والطاقم الطبي توضيح الأمور معه الآن بينما لا يريد دي يونج إجراء عملية جراحية لكنه أيضًا لا يريد اللعب وهو يشعر بعدم الراحة".

وتابع بولو:" يمر الوقت ولم يصبح دي يونج جاهزًا تمامًا والآن ما زال يتدرب بمفرده، بعد أربعة أشهر ونصف من إصابته ومع غيابات برشلونة في خط الوسط أصبح وجوده ضروريًا بشكل متزايد".

وأتم قائلًا: "النادي يريد منه العودة ولكن إن كان لا يريد العودة وهو دون جاهزية كاملة فعليه إجراء العملية في أسرع وقت ممكن من أجل الوصول في الوقت المناسب ومساعدة الفريق في الجزء الأخير من الموسم".