نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مونياين ينتقل إلى الدوري الأرجنتيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعلن نادي سان لورنزو الأرجنتيني عن ضم القائد السابق لأتلتيك بلباو، إيكر مونياين.

ووصل لاعب الوسط صاحب الـ31 عامًا والذي كان قد توج مرتين بكأس السوبر الإسباني مع بلباو، الفريق الذي تأهل في صفوفه، في 2015 و2021، وبكأس الملك مرة في 2024، إلى الأرجنتين الأربعاء الماضي لوضع الرتوش الأخيرة على العقد.

وبحسب الصحف المحلية، فإن عقد اللاعب سيستمر حتى ديسمبر 2025.

وينضم مونياين لسان لورنزو في توقيت صعب يمر به النادي الأرجنتيني على مستوى النتائج، حيث يحتل المركز الـ23 من أصل 28 مركزًا في الدوري المحلي، ويبتعد بفارق كبير عن المراكز المؤهلة للمسابقات الدولية.

مونياين ينتقل إلى الدوري الأرجنتيني

وكان سان لورنزو قد ودع مبكرًا بطولة كأس ليبرتادوريس القارية من ثمن النهائي على يد أتلتيكو مينيرو البرازيلي، كما أطيح به من كأس الأرجنتين، بعد سقوطه في ثمن النهائي أيضًا على يد فيليز سارسفيلد الشهر الماضي.

وبهذا يحقق مونياين، الذي كان قد أعرب منذ فترة طويلة عن رغبته في اللعب بالدوري الأرجنتيني، أمنيته، رغم أنه لم ينجح في تحقيق حلمه باللعب بصفوف ريفر بليت، الفريق الذي يشجعه.

