نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "فأل حسن".. ماذا يفعل منتخب مصر بعد الفوز في الجولة الأولى من تصفيات أمم إفريقيا؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق منتخب مصر فوزًا عريضًا على حساب منتخب الرأس الأخضر بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب.

سجل ثلاثية منتخب مصر في شباك الرأس الأخضر رامي ربيعة، وعمر مرموش، وإبراهيم عادل لينتزع الفراعنة أول 3 نقاط في مشواره بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا.

وعلى مدار تاريخ منتخب مصر نجح في تحقيق الفوز 9 مرات في ضربة البداية بتصفيات أمم إفريقيا، تأهل 8 مرات إلى نهائيات البطولة القارية بينما أخفق مرة وحيدة.

1976

استهل منتخب مصر مشواره في تصفيات نسخة 1976 بالفوز على بوروندي بثلاثية نظيفة، ثم كرر انتصاره عليه في الإياب 2-0، ليصعد للدور الثاني لملاقاة تنزانيا وفاز 6 – 3 في مجموع المباراتين ليصعد لنهائيات البطولة الأفريقية.

1982

حقق منتخب مصر فوز كاسح على حساب نظيره الكيني بنتيجة 5 – 3 في مستهل مشواره بتصفيات أمم إفريقيا 1982، ولكنه انسحب من مواجهة تونس في الدور الثاني ليفشل في التأهل لنهائيات البطولة القارية.

1992

حقق منتخب مصر الفوز على نظيره الإثيوبي 2-0 في افتتاح مشوار التصفيات عام 1992 واستكمل بعدها مشواره بالتصفيات حتى نجح في النهاية في الصعود لنهائيات بطولة أمم إفريقيا.

2002

نجح منتخبنا الوطني في افتتاح مشواره في تصفيات أمم إفريقيا 2002 بالفوز على كوت ديفوار 1-0، واستكمل بعدها مشواره وتأهل لنهائيات البطولة.

2006

استهل منتخب مصر مشوار تصفيات أمم إفريقيا 2006 بالفوز خارج ملعبه على السودان 3-0 ونجح في التأهل لهذه النسخة بقيادة مدربه حسن شحاتة وحصل على لقب البطولة.

2008

حقق منتخب الفراعنة انتصارا عريضا على بوروندي في افتتاح مشوار تصفيات 2008 بنتيجة 4-1 ونجح في مواصلة مشواره في التصفيات حتى التأهل لنهائيات البطولة التي توج بلقبها.

2010

فاز منتخب مصر على نظيره الكونغو 2-1 في ضربة البداية بتصفيات 2010 وتمكن من التأهل لنهائيات بطولة أمم إفريقيا في هذه النسخة وتوج بلقبها للمرة الثالثة على التوالي.

2017

افتتح منتخب مصر مشوار تصفيات أمم إفريقيا 2017 بالفوز على تنزانيا 1 – 0 وواصل بعدها نتائجه الجيدة في التصفيات حتى الصعود لنهائيات البطولة الأفريقية في هذا العام.

2023

في تصفيات النسخة الماضية من بطولة أمم إفريقيا استهل منتخب مصر مشواره بالفوز على غينيا 1-0 واستكمل بعدها مشواره في التصفيات حتى نجح في حجز بطاقة الصعود للنهائيات.

