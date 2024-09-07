نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب فرنسا يبرر: اختبار اللاعبين الجدد يأتي بتكاليف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث مدرب فرنسا، ديدييه ديشامب، قبل مباراة أمس الجمعة مع إيطاليا عن استخدام دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم كفرصة لاختبار لاعبين جدد وبعد الهزيمة 1-3 في باريس لم تتغير هذه الخطة.

وتعرض ديشامب لانتقادات شديدة بعد بطولة "يورو 2024" إثر فشل فريقه رغم وصوله إلى قبل النهائي في ترك انطباع جيد، وأمام إيطاليا أمس، منح المهاجم مايكل أوليسي فرصة المشاركة الدولية الأولى كما دفع بلاعب الوسط مانو كوني في مباراته الأولى.

وأضاف ديشامب: "الأمر يتعلق بالتوازن وعدم التوازن، الفريق شاب وبعض اللاعبين خاضوا مباراتهم الدولية الأولى، أعلم أن عدم إشراك الفريق الأساسي في المباراة جعلني أخاطر ببعض الأمور وهو ما أضر بالأداء العام".



وفي بطولة أوروبا، استقبلت فرنسا 3 أهداف في مبارياتها الـ6 لكنها تلقت 3 أهداف على أرضها أمام إيطاليا عندما ترك ديشامب، جول كوندي ودايو أوباميكانو على مقاعد البدلاء بينما دفع بإبراهيما كوناتي وجوناتان كلوس بدلًا منهما.

وقال المدرب الفرنسي: "لقد تغير الدفاع، لقد قلت ذلك بالفعل، لقد حان الوقت لمنح فرصة أكبر للعب لأكبر عدد ممكن من اللاعبين وأمس أمام منافس على مستوى عال دفعنا ثمنًا باهظًا، في المباراة المقبلة لن تتغير هذه الرؤية للأمور، حان الوقت للقيام بذلك".

وحقق المنتخب الفرنسي بداية مثالية عندما هز برادلي باركولا الشباك بعد 12 ثانية فقط، لكن صاحب الأرض سمح لإيطاليا بالعودة إلى المباراة وفشل في التعامل مع خطط لعب المنافس.

وقال ديشامب: "بدأنا المباراة بشكل رائع بعد الهدف وفرضنا على الفور ضغطًا جيدًا على المنافس لكن الأمور أصبحت أكثر تعقيدًا بعد ذلك، "عندما تكون هناك أهداف تكون هناك أخطاء أيضًا، ولكن أمس، من الناحية الرياضية، كنا سيئين بالفعل في الجزء الثاني من الشوط الأول، في الشوط الثاني بدأنا مرة أخرى بشكل جيد لكن بعد ذلك سجلوا هدفين وبفضل هذا الدفاع المنخفض نجحت إيطاليا في اللعب على الهجمات المرتدة".

وليس أمام ديشامب الكثير من الوقت لتصحيح الأمور، ويتعين عليه تجاوز هذه الخسارة بسرعة قبل أن تستضيف فرنسا منتخب بلجيكا بعد غدٍ الإثنين.

وقال ديشامب: "هذه الهزيمة تؤلم الجميع، أنا دائمًا أنظر إلى الحقائق بغض النظر عن الظروف، تهانينا لإيطاليا، لقد فعلت ما كان يجب عليها فعله للفوز. لقد واجهنا بعض الإخفاقات والآن يتعين علينا الاستعداد لمواجهة بلجيكا"