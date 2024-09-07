مانشستر يونايتد يحسم مستقبل تين هاج خلال المبارايات المقبلة

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن ترقب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، للمباريات القادمة للفريق من أجل حسم مستقبل المدرب الهولندي إيريك تين هاج، المدير الفني للفريق.

واقترب المدرب الهولندي إيرك تين هاج، من الرحيل عن القيادة الفنية لفريق مانشستر يونايتد، وذلك بسبب سوء النتائج التي واجهت الفريق خلال المباريات الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وخسر فريق مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة في المواجهة الأخيرة التي جمعت بينه وبين فريق ليفربول، ضمن إطار مباريات الدوري الإنجايزي الممتاز.

ووفقا لما ذكرته صحيفة «Give Me Sport»، فإن إدارة مانشستر يونايتد تترقب المباريات القادمة للفريق، من أجل حسم مستقبل المدرب الهولندي، الذي بات بين قوسين أو أدنى من الرحيل.

كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أيضًا أن يونايتد يركز على التعاقد مع المدرب الألماني توماس توخيل توخيل، ليأتي خلفا لتين هاج في حال رحيله.