نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم تحكيم زامبي لإدارة مباراة الزمالك والشرطة الكيني في كأس الكونفدرالية الأفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم من زامبيا لإدارة مباراة الشرطة الكيني المقرر لها يوم 14 سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، التي ستقام في العاصمة الكينية نيروبي.



ويتكون طاقم تحكيم لقاء الذهاب من، الزامبي هيلاري هامبابا حكمًا للساحة ويعاونه مواطنيه ديانا تشيكوتيشا وتوماس كايلا مساعدين وهاماليلا مونجي حكمًا رابعًا.



واختار "كاف" الصومالي بشير عرب مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام ألان بريس ليتوكوزو من إفريقيا الوسطى.



ومن المقرر أن يقام لقاء العودة في التاسعة مساء يوم 20 سبتمبر الجاري باستاد القاهرة الدولي.