عاجل.. استدعاء لاعب المصري البورسعيدي لمعسكر المنتخب الأول استعدادا لمواجهة بوتسوانا

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أحمد جودة - القاهرة - تلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يفيد باستدعاء أحمد عيد، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، للانضمام إلى معسكر منتخب مصر المقام حاليًا في القاهرة.

استدعاء لاعب المصري البورسعيدي لمعسكر المنتخب

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة بتسوانا في الجولة الثانية من تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

تقام هذه المباراة المرتقبة في الرابعة عصر الثلاثاء المقبل على ملعب فرانسيستون بالعاصمة البتسوانية جابوروني.

وتعد هذه المباراة خطوة مهمة للمنتخب المصري في مشواره نحو التأهل للبطولة القارية، حيث يسعى الفريق إلى تحقيق الفوز وتعزيز موقعه في ترتيب المجموعة.

جاء قرار انضمام أحمد عيد، بعد ادائه المميز مع النادي المصري ومع المنتخب الاوليمبي والذي استحق الانضمام إلى صفوف المنتخب بعد تقديمه مستويات رائعة في الموسم الحالي.

يتطلع الجهاز الفني بقيادة حسام حسن إلى الاستفادة من إمكانيات عيد في الجانب الأيمن لتعزيز قوة الفريق في هذه المباراة المهمة.