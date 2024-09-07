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أحمد جودة - القاهرة - مباراة نيجيريا وبنين اليوم في كأس الأمم الأفريقية 2024

يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة منتخب نيجيريا ومنتخب بنين اليوم في كأس الأمم الأفريقية 2025.. يلتقي اليوم عملاق الكرة النيجيرية، منتخب السوبر إيجلز، بنظيره منتخب بنين في مواجهة نارية تشعل الحماس وتشحذ همم اللاعبين. هي معركة حقيقية على صدارة المجموعة، ومعها تأكيد المكانة القارية لمنتخب نيجيريا، العريق بتاريخه وإنجازاته.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة نيجيريا وبنين من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة نيجيريا وبنين في تصفيات كأس أمم إفريقيا

تكتسب هذه المباراة أهمية خاصة كونها أولى مواجهات نيجيريا في التصفيات، وسط آمال عريضة من الجماهير النيجيرية والعربية بتحقيق بداية قوية. فالفوز في هذه المباراة ليس مجرد ثلاث نقاط، بل هو بمثابة دفعة معنوية كبيرة للاعبين والجهاز الفني، ورسالة قوية إلى جميع المنافسين بأن نيجيريا جاهزة للمنافسة على اللقب القاري.

من جهة أخرى، يسعى منتخب بنين إلى تحقيق مفاجأة وإحراج أصحاب الأرض، فالفريق البنيني يضم مجموعة من اللاعبين الموهوبين والقادرين على صنع الفارق في أي وقت. وستكون هذه المباراة فرصة سانحة للاعبين البنينيين لإثبات أنفسهم وتقديم أداء قوي يرفع من معنوياتهم ويقربهم من تحقيق حلم التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة نيجيريا وبنين في تصفيات كأس أمم إفريقيا

ستنطلق اليوم، في تمام الساعة السابعة مساءً، المواجهة المرتقبة بين نيجيريا وبنين على أرضية ملعب جودسويل أكبابيو. وتعتبر هذه المباراة بمثابة اختبار حقيقي للسوبر إيجلز، الذين يسعون إلى تحقيق بداية قوية في مشوارهم نحو التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

موعد مباراة نيجيريا وبنين في الدول العربية:

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 5:00 بتوقيت تونس ونيجيريا والمغرب.

بينما تنطلق في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان.

وفي الساعة 7:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر والكويت والبحرين وفلسطين والعراق.

بينما تنطلق في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة نيجيريا وبينين في تصفيات كأس أمم إفريقيا

لتستمتعوا بمتابعة مباراة نيجيريا وبنين، والتي تعد واحدة من أهم مباريات تصفيات كأس الأمم الأفريقية، فقد خصصت شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة، قناة beIN SPORTS HD 2 لبث المباراة بشكل مباشر وحصري. ويمكنكم ضبط أجهزتكم لاستقبال المباراة على:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد التابع للقناة: 12245.

موضع الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصويب الخطأ: 2/3.

وبالإضافة إلى ذلك، توفر بي إن سبورتس تطبيق TOD الذي يتيح للمشتركين مشاهدة المباراة عبر هواتفهم الذكية وأجهزتهم اللوحية وأجهزة الكمبيوتر، مما يتيح لكم حرية متابعة المباراة أينما كنتم.

ترتيبات نيجيريا وبنين في تصفيات امم افريقيا