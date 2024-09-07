نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم يوفنتوس يواجه خطر الرحيل في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - ألقت تقارير صحفية إيطالية الضوء على استبعاد يوفنتوس الإيطالي العديد من الأسماء الكبرى في فترة الانتقالات الصيفية خارج مشروعه تحت قيادة المدير الفني تياجو موتا وهناك تقارير جديدة تُفيد بأن القائد دانيلو سيكون التالي.



ولفتت صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية أن الكثير تغير في يوفنتوس منذ تولي تياجو موتا المدير الفني الجديد المسئولية خلفًا لماكس أليجري، حيث دفع أمثال فويتشيك تشيزني وكييزا ودي تشيليو إلى الرحيل.



وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن دانيلو كان يعاني من مشكلة في كعب القدم في الأسابيع الأخيرة ولم يمض سوى خمس دقائق على أرض الملعب في الموسم الحالي.



وألمحت الصحيفة الإيطالية أن هذا ليس بسبب الإصابة فقط، حيث لا يُعتبر دانيلو جزءًا من خطط تياجو موتا.



وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن دانيلو بلغ عامه الـ33 في يوليو الماضي وقد بدأ مباراة البرازيل كقائد أمام الإكوادور في تصفيات كأس العالم 2026 والتي انتهت بفوز نجوم السامبا بهدف رودريجو.



وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن فيديريكو جاتي وجيلسون بريمر قد حجزا مكانهما في يوفنتوس مما يترك لدانيلو مساحة صغيرة للمشاركة وسينتهي عقده في نهاية الموسم الحالي ولكن هناك بند للتجديد التلقائي لموسم آخر إذا لعب 50% من مباريات الفريق.