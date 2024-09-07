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أحمد جودة - القاهرة - مباراة الكاميرون وناميبيا اليوم في كأس الأمم الأفريقية 2025

شاهد بالبث المباشر منتخب الكاميرون اليوم.. مشاهدة الكاميرون × ناميبيا Cameroon vs Namibia بث مباشر دون "تشفير" | كأس الأمم الأفريقية 2025.. يلتقي اليوم أسود الكاميرون بمنتخب ناميبيا في مواجهة نارية تشعل الحماس وتشحذ همم اللاعبين.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة مباراة الكاميرون وناميبيا خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة الكاميرون وناميبيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

تكتسب هذه المباراة أهمية خاصة كونها أولى مواجهات الكاميرون في التصفيات، وسط آمال عريضة من الجماهير الكاميرونية بتحقيق بداية قوية. فالفوز في هذه المباراة ليس مجرد ثلاث نقاط، بل هو بمثابة دفعة معنوية كبيرة للاعبين والجهاز الفني، ورسالة قوية إلى جميع المنافسين بأن الكاميرون جاهزة للمنافسة على اللقب القاري.

من جهة أخرى، يسعى منتخب ناميبيا إلى تحقيق مفاجأة وإحراج أصحاب الأرض، فالفريق الناميبي يضم مجموعة من اللاعبين الموهوبين والقادرين على صنع الفارق في أي وقت. وستكون هذه المباراة فرصة سانحة للاعبين الناميبيين لإثبات أنفسهم وتقديم أداء قوي يرفع من معنوياتهم ويقربهم من تحقيق حلم التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة الكاميرون وناميبيا في كأس الأمم الأفريقية



ستنطلق اليوم، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، المواجهة المرتقبة بين الكاميرون وناميبيا على أرضية ملعب رومدي أدجيا أومني سبورت. وتعتبر هذه المباراة بمثابة اختبار حقيقي لأسود الكاميرون، الذين يسعون إلى تحقيق بداية قوية في مشوارهم نحو التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

موعد المباراة بتوقيت الوطن العربي:

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 5:00 بتوقيت تونس والكاميرون والمغرب.

بينما تنطلق في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان.

وفي الساعة 7:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر والكويت والبحرين وفلسطين والعراق.

بينما تنطلق في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة الكاميرون وناميبيا في كأس الأمم الأفريقية

بصفتها الناقل الحصري لمباريات كأس الأمم الأفريقية، ستقوم قنوات بي إن سبورتس ببث مباراة الكاميرون وناميبيا مباشرة. ويمكن للمشتركين متابعة المباراة على قنوات بي إن سبورتس المخصصة لبث البطولة.

تردد قناة بي ان سبورت beIN Sports علي القمر الصناعي نايل سات.

التردد: 11013.

الاستقطاب: افقي.

الترميز: 27500.

معدل التصحيح:2/3.



تردد قناة بي ان سبورت beIN Sports علي القمر الصناعي سهيل سات.

التردد: 11585.

الاستقطاب: عمودي.

الترميز: 27500.

معدل التصحيح:2/3.



تردد قناة بي ان سبورت beIN Sports علي القمر الصناعي توتيل سات.

التردد: 11054.

الاستقطاب: افقي.

الترميز: 27500.

معدل التصحيح:2/3.

ترتيبات الكاميرون وناميبيا في تصفيات امم افريقيا