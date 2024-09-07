نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يعلن التعاقد مع عبد الرحمن مجدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في إطار خطة نادي بيراميدز لدعم فريق الكرة بأفضل العناصر استعدادا للموسم الجديد، الذي يخوض فيه العديد من البطولات محليا وقاريا، وستكون البداية خلال شهر سبتمبر الجاري في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتحت قيادة المهندس ممدوح عيد رئيس النادي، وإدارة التعاقدات بقيادة الكابتن عمرو بسيوني.

أعلن النادي تعاقده بشكل رسمي مع صانع الألعاب عبد الرحمن مجدي قادما من صفوف النادي الإسماعيلي، لدعم خط الوسط والهجوم بلاعب شاب متميز يمتلك المهارة والخبرة.

وعبد الرحمن مجدي من مواليد 12 سبتمبر من عام 1996، ويبلغ من العمر 26 عاما، وبدأ مشواره في صفوف نادي الترسانة بقطاع الناشئين والشباب قبل أن ينتقل في عام 2017 إلى النادي الإسماعيلي، ويستمر معه حتى الانتقال إلى بيراميدز.

وخلال مشواره مع كرة القدم، لعب عبد الرحمن مجدي 161 مباراة محلية وقارية، سجل خلالها 25 هدفا، وصنع 12 هدفا آخرين.

وعبد الرحمن مجدي لاعب دولي منذ 23 مارس 2019، ولعب مباراتين دوليتين بقميص منتخب مصر، وكان عنصرا أساسيا في تتويج منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 عاما بمصر عام 2019، والتأهل للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.