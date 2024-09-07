الرياضة

تشكيل الزمالك أمام الشرطة العراقي في المباراة الودية

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أحمد جودة - القاهرة -  


أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الشرطة العراقي الودية المقرر لها بعد قليل على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر  - حسام عبد المجيد  – مصطفى الزناري – أحمد محمود.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – محمود عبد الرازق " شيكابالا".

خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي –محمد عاطف.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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