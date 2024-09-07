مصر تشارك في بطولة العالم للسامبو الشاطئ في المغرب

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أحمد جودة - القاهرة - يشارك المنتخب المصري للسامبو في بطولة العالم للسامبو الشاطئ التي ينظمها الاتحاد الدولي للعبة في الدار البيضاء بالمغرب خلال الفترة من 7 إلى 8 سبتمبر الجاري.

مصر تشارك في بطولة العالم للسامبو الشاطئ

يخوض منافسات بطولة العالم للسامبو الشاطئ لاعبان وهما عبد الرحمن الدمراني وآلاء محمود حيث يخوضان المنافسات بداية من اليوم السبت.

يترأس بعثة المنتخب المصري محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، حيث تعد رياضة السامبو ضمن أحد لجان اتحاد الكيك بوكسينج حيث تترأس مريم يحيى رئاسة اللجنة العليا لرياضة السامبو.

وقال محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسيج، إن مصر أصبحت من ضمن الدول ذات الشأن الكبير في رياضة السامبو والأمر الذي تأكد بالمشاركة في بطولة العالم المقامة حاليا في المغرب وغيرها من البطولات القارية في اللعبة، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي يتلقه الاتحاد من جانب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

كانت البعثة المصرية للسامبو وصلت أمس الجمعة إلى المغرب استعدادا للمشاركة في البطولة التي تشهد منافسات غاية في القوة بين مختلف الدول العالم المشاركة في البطولة.