نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقات عالمية "فشنك" في الدوري المصري.. أبرزهم رونالدينيو وآخرهم راموس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترددت أنباء في الساعات الماضية عن مفاوضات نادي الزمالك للتعاقد مع سيرجيو راموس نجم منتخب إسبانيا ونادي إشبيلية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر النادي الأندلسي صورة لـ راموس عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" وكتب عليها: "الفانلة البيضاء بخطين حمر أنا هفضل أحبها طول العمر"، بعدما أعلن رحيله نهاية الموسم الماضي 2023\2024 ليثير الجدل حول انتقاله للزمالك.

صفقات عالمية "فشنك" في الدوري المصري

ونفى مسؤولو نادي الزمالك أنباء التفاوض مع راموس، جملة وتفصيلًا وأن هذه الأنباء عارية تماما من الصحة في ظل ارتفاع قيمة اللاعب بشكل كبير فضلًا عن صعوبة انضمامه للدوري المصري.

وانضم سيرجيو راموس لقائمة من اللاعبين العالميين الذي ارتبط اسمهم بالأندية المصرية ولكن اتضح في النهاية أنها مجرد صفقات "فشنك" من وحي الخيال وأبرز هؤلاء اللاعبين:

- رونالدينيو

الساحر البرازيلي رونالدينيو اقترن اسمه بالانتقال لصفوف نادي الزمالك عام 2015 بعدما ترددت أنباء عن ترشيح أحد وكلاء اللاعبين نجم برشلونة السابق للانتقال للقلعة البيضاء، وخرجت أنباء وقتها أن المبلغ الضخم الذي طلبه اللاعب والذي بلغ 10 ملايين يورو حال وقتها دون إتمام الصفقة.

- ديل بييرو

في عام 2013 ترددت أنباء عن دخول نادي الإسماعيلي في مفاوضات لضم الإيطالي ديل بييرو نجم نادي يوفنتوس ولكن خرج العميد محمد أبو السعود رئيس النادي وقتها ونفى في تصريح رسمي تلك الأنباء جملة وتفصيلًا.

- أديبايور

ترددت أنباء في عام 2015 عن مفاوضات النادي الأهلي مع التوجولي أديبايور لاعب توتنهام الإنجليزي ولكن سرعان ما خرج مسؤولي القلعة الحمراء وأكدوا عدم صحة هذه الأنباء وأن النادي لم يدخل في مفاوضات لضم اللاعب اطلاقًا.

- صامويل إيتو

أعلن المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة في وقت سابق عن مفاوضات ناديه من التعاقد مع صامويل ايتو أسطورة الكاميرون ولكنه عاد وأكد في تصريحات تليفزيونية فشل إتمام الصفقة بسبب خلاف مالي مع وكيل اللاعب الذي طلب 200 ألف دولار عمولة لحسم الصفقة وهو ما رفضه النادي السكندري.

- مارادونا

ارتبط اسم أسطورة كرة القدم العالمية مارادونا في فترة سابقة بتولي تدريب الزمالك خلفا للبرتغالي إيناسيو حيث تم الاعلان عن تواجد مارادونا ضمن المدربين المرشحين لقيادة الأبيض ولكن في النهاية لم يتعاقد النادي مع الأسطورة الأرجنتينية.