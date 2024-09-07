نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل منتخب ألمانيا الرسمي ضد المجر في دوري الأمم الأوروبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن جوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره منتخب المجر في دوري الأمم الأوروبية.

ويواجه منتخب ألمانيا نظيره المجر، في الجولة الأولى على ملعب مركور شبيل أرينا، في دوري الأمم الأوروبية التي تشهد منافسات مهمة.

موعد مباراة ألمانيا والمجر في دوري الأمم الأوروبية

ومن المقرار أن تنطلق صافرة بداية مباراة ألمانيا والمجر، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية لموسم 2024/2025، اليوم السبت في تمام الساعة 9:45 بتوقيت مصر والسعودية.

تشكيل ألمانيا ضد المجر في دوري الأمم الأوروبية

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: جوشوا كيميتش- جوناثان تاه- نيكو شلوتربيك- دافيد روم.

وسط الميدان: روبرت أندريتش- كاي هافيرتز- باسكال جروس.

الهجوم: فلوريان فيرتز- نيكلاس فولكروج- جمال موسيالا.