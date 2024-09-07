عاجل.. تشكيل هولندا الرسمي لمواجهة البوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة البوسنة والهرسك في المباراة التي ستقام مساء اليوم السبت على ملعب "فيليبس"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة هولندا ضد البوسنة والهرسك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل هولندا الرسمي لمواجهة البوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية

حراسة المرمى: بارت فيربروجن.

خط الدفاع: دينزل دومفريس، ماتياس دي ليخت، فيرجيل فان دايك، ناثان آكي.

خط الوسط: شوتن، ريان جرافينبيرش، تيجاني راينيدرز،.

خط الهجوم: كودي جاكبو، تشافي سيمونز، جوشوا زيركزي.

القنوات الناقلة لمباراة هولندا ضد البوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية

تذاع مباراة هولندا ضد البوسنة والهرسك مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات دوري الأمم الأوروبية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 2HD، بتعليق المعلق الليبي محمد بركات.