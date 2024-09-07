نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ريال مدريد يفتقد خدمات هذا الثنائي أمام ريال سوسيداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن غياب إدواردو كامافينجا وداني سيبايوس، لاعبي خط وسط ريال مدريد، عن مباراة الفريق المقبلة أمام ريال سوسيداد.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم السبت القادم، الموافق 14 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني (الليجا).

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ريال سوسيداد على ملعب الأخير، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

يشكل غياب الثنائي كامافينغا وسيبايوس ضربة للفريق الملكي، الذي يسعى لمواصلة سلسلة الانتصارات في الدوري.