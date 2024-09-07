منتخب مصر للشباب يحقق تعادلا مثيرا 4-4 مع الفريق الأول بنادي الصليبخات الكويتي

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أحمد جودة - القاهرة - حقق منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض، تعادلا مثيرا مع الفريق الأول بنادى الصليبخات الكويتى في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت على أحد الملاعب الفرعية بمركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف" بمدينة السادس من أكتوبر إستعدادًا لتصفيات شمال إفريقيا المقرر لها شهر نوڤمبر القادم.

منتخب مصر للشباب يتعادل مع الفريق الأول بنادي الصليبخات الكويتي

سجل أهداف منتخب الشباب في شباك الصليبخات الكويتى كل من أحمد خالد كباكا هدفين، محمد زعلوك هدف وخالد ربيع هدف.

سيطر منتخب الشباب على الشوط الأول وهدد مرمى الفريق الكويتى وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة محققة للتسجيل وانتهى الشوط الأول بنتيجة 1-1.

وفى الشوط الثانى، واصل منتخب الشباب سيطرته على مجريات اللقاء وشنوا هجمات على مرمي الفريق الكويتى من كل بقاع الملعب وأجرى وائل رياض المدير الفني العديد من التغييرات لمنح الفرصة لجميع اللاعبين وتحقيق أقصى استفادة فنية من اللقاء لينتهى اللقاء بالتعادل 4-4.

يضم الجهاز الفنى لمنتخب مصر للشباب كلا من وائل رياض مديرا فنيا، علاء عبده مدربا عاما، أحمد رؤوف مدربا، أيمن طاهر مدربا لحراس المرمى، قاسم قدرى مخطط أحمال، سالم حنيش محلل أداء، هاجد هانى طبيبا، محمد محروس للعلاج الطبيعى، خالد خفاجة مدلك.