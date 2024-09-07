نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة الكاميرون ضد ناميبيا في تصفيات أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق منتخب الكاميرون الأول لكرة القدم الفوز على نظيره ناميبيا، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا.

أهداف مباراة الكاميرون ضد ناميبيا في تصفيات أمم إفريقيا

وافتتح التسجيل اللاعب فينسنت أبو بكر، مهاجم المنتخب الكاميروني، في الدقيقة 65 من عمر الشوط الثاني، بعد هجمة منظمة.

ويحتل المنتخب الكاميروني صدارة جدول ترتيب مجموعته في تصفيات كأس أمم إفريقيا، برصيد 3 نقاط، وتوقف رصيد ناميبيا عند المركز الرابع دون نقاط.