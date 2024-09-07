نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثنائية رايس وجريليش تقودان إنجلترا للفوز على أيرلندا في دوري الأمم الأوروبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة المنتخب الإنجليزي أمام نظيره الإيرلندي وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى ضمن دوري الأمم الأوروبية.

وحقق الأسود الثلاثة الفوز بهدفين نظيفين في المباراة الأولى بعد بطولة اليورو 2024 والتي ودعها المنتخب الإنجليزي في خيبة أمل للجماهير.

أحداث مباراة إنجلترا وأيرلندا

ديكلان رايس افتتح التسجيل في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول ليكون الهدف رد على الجماهير الإيرلندية التي وجهت الهجوم للاعب.

ولم يكن رايس وحده الذي لاقى الهجوم بل سجل جاك غريليش الهدف الثاني في الدقيقة 26 ليرد على الهجوم بهدف ثان.

ويتواجد المنتخب الإنجليزي في مجموعة ضمت كل من إيرلندا وفلندا واليونان.