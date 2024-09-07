نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عدلي القيعي يوجه رسالة لجهاز حسام حسن.. ويوضح سبب غياب جماهير المنتخب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد المهندس عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، أن منتخب مصر قدم مباراة جيدة، أمام الرأس الأخضر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

تصريحات عدلي القيعي

وقال القيعي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": "منتخب مصر يضم أفضل اللاعبين في مصر، ولديه قماشة عريضة لإختيار اللاعبين واللاعب المتحمس يفيد المنتخب أفضل من اللاعب اللي داخل وعنده حسابات ".

وواصل حديثه: "أمس المنتخب الوطني لعب واحدة من أفضل مبارياته واستحق الفوز بثلاثية، واللي حصل من احجام الجماهير عن الحضور بالكثافة الواجبة طبعا تداعيات ما يحدث خارج الملعب من تراشق وتربص والإعلام الذي يستقطب في اتجاه واحد".

وأتم قائلًا: "ترجمة فوز المنتخب الوطني أمس إن مفيش لاعب واحد يستطيع ان يتحكم في إيقاع ونتائج المنتخب، عايزين نثق في كل لاعبينا والمستوى العام لكل المواهب المصرية، وأن الجهاز الفني للمنتخب عندما يركز مع فريقه ولا ينشغل بشيء اَخر يستطيع أن يصل إلى نتائج جيدة وحلول".