نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الميدالية السادسة.. صفاء حسن تحصد برونزية رفع الأثقال في بارالمبياد باريس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توجت صفاء حسن، لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبية، بالميدالية البرونزية في دورة الألعاب البارالمبية المقامة حاليًا في باريس، وذلك بعد أداء مميز ومنافسة قوية في فئة وزن 79 كجم.

صفاء حسن تحصد برونزية رفع الأثقال

حققت صفاء حسن الميدالية البرونزية بعد نجاحها في رفع وزن قدره 139 كجم، حيث تمكنت في محاولتها الأولى من رفع 134 كجم، ونجحت في المحاولة الثانية برفع 139 كجم، لكنها لم تتمكن في المحاولة الثالثة من رفع ثقل قدره 146 كجم.

منافسات دورة الألعاب البارالمبية

تشارك البعثة المصرية في دورة الألعاب البارالمبية بـ 54 لاعبًا ولاعبة في 10 رياضات متنوعة، تشمل:

رفع الأثقال

ألعاب القوى

الكرة الطائرة جلوس

كرة الهدف

السباحة

تنس الطاولة

البوتشيا

التجديف

الباراتايكوندو.

نتائج المنافسة

حصلت الصينية مايو هان على الميدالية الذهبية، بينما جاءت النيجيرية بوسي أومولايو في المركز الثاني محققة الميدالية الفضية.

حصيلة ميداليات البعثة المصرية

بهذا الإنجاز، يرتفع رصيد البعثة المصرية في دورة الألعاب البارالمبية في باريس إلى 6 ميداليات، منها 5 ميداليات في رفع الأثقال: