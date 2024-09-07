هدفه الثاني.. أحمد عبد القادر يسجل في تعادل قطر المثير أمام الشحانية

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أحمد جودة - القاهرة - سجل أحمد عبد القادر هدفه الثاني مع فريقه نادي قطر في مواجهة فريق الشحانية، وذلك خلال المباراة التي أقيمت اليوم السبت ضمن منافسات بطولة كأس قطر للموسم 2024-2025.

تعادل قطر والشحانية في كأس قطر

جمعت المباراة بين نادي قطر وفريق الشحانية في إطار الجولة الثانية من البطولة، حيث انتهت المباراة بتعادل الفريقين بنتيجة 3-3، ليحصل نادي قطر على أول نقطة له في المجموعة الأولى.

افتتح كارلوس فينيسيوس التسجيل لنادي قطر في الدقيقة 16، لكن فريق الشحانية عاد بقوة وسجل ثلاثة أهداف متتالية؛ حيث أحرز أندرياس فان بيك هدفين، وأضاف بيلي امرسفورت الهدف الثالث للشحانية.

في الدقيقة 86، تمكن أحمد عبد القادر من تسجيل هدفه الثاني مع فريقه نادي قطر، وجاء الهدف بعد أن تابع تسديدة من زميله تصدى لها الحارس ليضعها في الشباك ويعيد الأمل لفريقه.

بهذا التعادل، حصل نادي قطر على أول نقطة له في البطولة، ويستمر في المنافسة ضمن المجموعة الأولى لكأس قطر