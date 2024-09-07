نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يكثف مفاوضاته لضم بن رمضان ويرفض شروط فرينكفاروسي المجري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كثف النادي الأهلي تحركاته في الساعات الأخيرة للتعاقد مع محمد علي بن رمضان، لاعب نادي فرينكفاروسي المجري، للانضمام إلى القلعة الحمراء خلال هذه الفترة.



وقال الغندور خلال برنامجه الجديد ستاد المحور مع خالد الغندور:" النادي الأهلي تحرك من جديد للضغط على نادي فرينكفاروسي المجري للتعاقد مع محمد علي بن رمضان".

وتابع الغندور:" النادي المجري كان طلب دفع الأهلي مليون دولار كاش ووضع شرط جزائي بقيمة مليون دولار على الأهلي في حالة عدم دفع باقي ثمن الصفقة في الوضع المحدد

وأختتم:" الأهلي أبلغ اللاعب ووكيله برفض فكرة وضع شرط جزائي وطالبوهم بالضغط من أجل إنهاء الصفقة وأن يدفع الأهلي جزء من المبلغ ويتم دفع باقي المبلغ بعد سنة أو قسطين بعد ستة أشهر والاخر بعد سنة".