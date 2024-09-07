نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يتلقى صدمة كبرى بإصابة صفقته الجديدة خلال التوقف الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى فريق برشلونة صدمة كبيرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية بعد تعرض أحد لاعبيه لإصابة أثناء مشاركته مع منتخب بلاده. بينما يتواجد لاعبو الأندية المختلفة مع منتخباتهم الوطنية خلال فترة التوقف الدولي لشهر سبتمبر، أعلن المدير الفني للمنتخب الإسباني، لويس دي لا فوينتي، عن تعرض لاعب من برشلونة لإصابة في المعسكر الدولي.

تفاصيل إصابة داني أولمو

أعلن لويس دي لا فوينتي أن اللاعب داني أولمو، جناح برشلونة، تعرض لضربة قوية خلال مشاركته مع منتخب إسبانيا في المباراة ضد منتخب صربيا يوم الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة الأولى لدوري الأمم الأوروبية، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

شارك داني أولمو كأساسي في المباراة ولكنه اضطر للخروج في الدقيقة 82 بسبب الإصابة. وفي تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أوضح دي لا فوينتي: "داني أولمو تلقى ضربة قوية خلال مواجهة صربيا، ولا نعرف بعد حالته الصحية بشكل دقيق."

وأضاف المدرب: "لن يشارك في التدريبات اليوم، ونحن لا نعرف كيف سيكون وضعه لاحقًا. لكن من الممكن أن نضطر لإجراء بعض التغييرات في مباراة سويسرا المقبلة."

انضمام أولمو إلى برشلونة

جدير بالذكر أن داني أولمو انضم إلى برشلونة هذا الصيف قادمًا من نادي لايبزيج الألماني، وسجل هدفين مع الفريق منذ انضمامه.

يعاني فريق برشلونة من سلسلة من الإصابات في الوقت الراهن، حيث تعرض مارك بيرنال لإصابة خطيرة بقطع في الرباط الصليبي، كما تعرض فيرمين لوبيز لإصابة أخرى خلال مشاركته مع منتخب إسبانيا قبل عدة أيام. وتزيد إصابة داني أولمو من تعقيد موقف النادي في ظل هذه الظروف الصعبة.