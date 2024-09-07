نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. الاتحاد السكندري يضم لاعب الزمالك لتدعيم رجال السلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الاتحاد السكندري عن انضمام ياسين ياسر عبد الوهاب لاعب الزمالك السابق، إلى صفوف الفريق الأول لكرة سلة "رجال".

الاتحاد السكندري يضم لاعب الزمالك

ووقع ياسين ياسر عبدالوهاب علي عقود انضمامه إلي زعيم الثغر، عقب الاتفاق على كافة تفاصيل وبنود التعاقد الخاصة به، من خلال الأستاذ حازم الرجال امين صندوق النادي.

الاتحاد السكندري يتعاقد مع لاعب الزمالك لتدعيم رجال السلة.

وذكر النادي السكندري في بيانه الرسمي، أن الكابتن أحمد عمر المدير الفنى للفريق السلة بنادي الاتحاد أبدي إعجابه بقدرات لاعب الزمالك السابق الفنية والمهارية وبناء عليه تم التعاقد مع اللاعب.