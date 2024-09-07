نتيجة وملخص أهداف مباراة هولندا ضد البوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية

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أحمد جودة - القاهرة - تمكن منتخب هولندا من تحقيق فوز كبير أمام نظيره البوسنة والهرسك بنتيجة 5-2 في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم السبت في أولى جولات مرحلة المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

أهداف مباراة هولندا ضد البوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية

افتتح جوشوا زيركزي أول أهداف اللقاء لصالح هولندا في الدقيقة 13، بعد تسديدة من تشافي سيمونز من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بمدافع البوسنة والهرسك ليتابعها زيركزي برأسية من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وتعادل ايرميدين ديميروفيتش لصالح البوسنة والهرسك في الدقيقة 27، بعد تمريرة رائعة من باسيتش إلى ديميروفيتش الذي سدد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وسجل تيجاني راينديرز الهدف الثاني لصالح هولندا في الدقيقة 2+45، بعد تمريرة من جوشوا زيركزي إلى راينديرز الذي توغل بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد تسديدة أرضية يسارية، مرت من بين أقدام الحارس وسكنت الشباك.

وأضاف كودي جاكبو الهدف الثالث لصالح هولندا في الدقيقة 56، بعد عرضية أرضية من راينديرز إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، قابلها جاكبو بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك.

وقلص إدين دجيكو الفارق لصالح البوسنة والهرسك في الدقيقة 73، بعد تمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها دجيكو بقدمه اليسرى ثم سدد الكرة بالقدم اليمنى، سكنت الشباك على يسار الحارس فيربروجن.

وعزز فوتر فيجورست التقدم بالهدف الرابع لصالح هولندا في الدقيقة 88، بعد تسديدة قوية من تيمبير من على حدود منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس ليتابعها فيجورست بتسديدة أخرى من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.

وأحرز تشافي سيمونز الهدف الخامس في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 1+90، بعد تبادل التمريرات بينه وبين دونيايل مالين، أنهاها سيمونز بتسديدة قوية سكنت الشباك.