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أحمد جودة - القاهرة - قال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات البعض يتحدث عن إدارتي المسابقات فترة طويلة وهذا غير صحيح.

عامر حسين: اللوائح فوق الجميع ولم أشارك في دوري كورونا

وتحدث عامر حسين في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على شاشة صدى البلد: "البعض يتحدث عن المسابقات لفترة طويلة وهذا غير صحيح ولم اتواجد في موسم كورونا والموسم التالي".

وأضاف: "اعمل حساب للوائح وليس الأهلي والزمالك.. والدليل ان التظلمات لم تعدل اي قرار اتخذته".