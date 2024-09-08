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أحمد جودة - القاهرة - يرفض عامر حسين، المشرف على لجنة المسابقات، ترشيح من يخلفه في منصبه باللجنة.

عامر حسين: أتمنى أن يأتي شخص بإصلاحات جديدة للدوري

وقال عامر خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "أرفض ترشيح من يخلفني في منصبي في لجنة المسابقات، كل الأزمات أو الأسئلة يكون هناك عليها رد من تجاهي".

وأكمل: "من يريد أن يطور أو لديه حلول فليقدمها، لكن الهجوم من باب الهجوم ومطالبة العمل مثل أوروبا والمغرب وتونس وباقي الدوريات لا يفيد".

وأشار: "أتمنى ان يخرج أحد بايجاد شكل أفضل للدوري مما قدمته".