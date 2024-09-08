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أحمد جودة - القاهرة - أكد وائل القباني، نجم الزمالك السابق، أن منتخب مصر تأثر بغياب المدافع محمد عبد المنعم خلال مواجهة كاب فيردي ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وائل القباني: غياب محمد عبد المنعم أثر على أداء منتخب مصر أمام كاب فيردي

وأشاد القباني خلال تصريحاته لبرنامج "استاد المحور مع خالد الغندور" بجهود المدير الفني للمنتخب الوطني، حسام حسن، الذي تمكن من التعامل مع الظروف الصعبة التي واجهت الفريق خلال المباراة.

وأوضح القباني أن فوز منتخب مصر كان ضروريًا، خاصة في ظل الإجهاد الذي يعاني منه اللاعبون نتيجة تلاحم المواسم وعدم انتظام جدول الدوري.

وأشار القباني إلى أن حسام حسن يسير بخطى ثابتة مع المنتخب رغم الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها، وأثنى على محاولاته لتعويض غياب عبد المنعم باستخدام حمدي فتحي في مركز الدفاع.