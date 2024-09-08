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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي محمد المحمودي، عن محاولات نادي الزمالك في إتمام التعاقد مع اللاعب الجابوني أرون بوبيندزا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل محاولات بعض الأطراف لإفساد الصفقة.

بعد محاولات إفسادها من قبل بعض الأطراف.. الزمالك يسعى لإنقاذ هذه الصفقة

وقال الإعلامي محمد المحمودي في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج هاتريك على قناة أون تايم سبورتس 2: "الزمالك يحاول إنقاذ صفقة بوبيندزا بعد محاولات إفسادها من قبل بعض الأطراف".

وتابع: "في البداية الزمالك تواصل مع ارون بوبيندزا لجس نبضه والمفاجأة كانت أن اللاعب رحب ووافق على العرض ومضى وحصل اتفاق على كل حاجه مع وكيله".

وأضاف: "بعد كده حصل كارثة في الصفقة وهي أن بوبيندزا جاله رسالة على التليفون بتاعه برسالة فيها كل القضايا والأزمات اللى دخل فيها الزمالك في وقت سابق تتعلق بعدم حصول اللاعبين الأجانب على مستحقاتهم والقضايا التي رفعوها على النادي".

وأوضح: "وكيل أعمالة تواصل مع إدارة الزمالك وقالهم إن فلان الفلاني تواصل مع بوبيندزا وحاول أن يقنعة أن نادي الزمالك سيئ السمعة فيما يتعلق بمستحقات اللاعبين الأجانب واللاعب حصله تردد".

وأردف: "مجلس الإدارة عمل اجتماع عاجل مع اللاعب عبر زووم وتم التاكيد ليه على ان كافة القضايا تتعلق بالمجلس السابق وليس المجلس الحالي، وأنه تم حلها ووضحوا ليه كل حاجه وفقا للمستندات اللي معاهم".

واختتم: "الزمالك أمن موقفه تماما في الصفقه بوصول البطاقة الدوليه وتم تأخير وصول اللاعب إلى الثلاثاء القادم بناء عن طلبه".