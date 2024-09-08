نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الهلال السعودي السابق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن حقيقة مفاوضات إدارة القلعة البيضا، مع البيروفي أندريه كاريلو، لاعب الهلال السعودي السابق.

تصريحات محمد فاروق

وقال فاروق عبر تصريحات تلفزيونية: النجم البيروفي تم عرضه على مسؤولي الزمالك خلال الأيام الماضية عن طريق أحد أحد وكلاء اللاعبين، مشيرًا إلى ان البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق تحفظ على ضم اللاعب.

وأشار إلى أن جوميز يرى أن مركز أندريه كاريلو يتواجد به أكثر من لاعب على مستوى عال ومنهم عبد الله السعيد وناصر ماهر ومحمد شحاتة.

وتابع: الزمالك يفضل التعاقد مع لاعب جناح أيسر في حالة نجاح الإدارة في توفير عرض للبنيني سامسون اكينيولا الذي بات خارج حسابات الجهاز الفني.

