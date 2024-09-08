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أحمد جودة - القاهرة - أعرب هشام حنفي، نجم الأهلي السابق، عن استيائه من طريقة التعامل مع أزمة مدافع المنتخب الوطني أحمد حجازي.

هشام حنفي ينتقد طريقة التعامل مع أزمة أحمد حجازي ويدعو لاحتوائه بشكل أفضل

أكد حنفي خلال استضافته في برنامج "ستاد المحور مع خالد الغندور"، أن أحمد حجازي يعتبر من اللاعبين الكبار وصاحب تاريخ مميز مع منتخب الفراعنة شدد على ضرورة احتواء الموقف بشكل أفضل.

وأشار حنفي إلى أن فوز منتخب مصر في المباراة الأخيرة يعد مهمًا للغاية، خاصة في ظل الفوضى الكروية التي تعيشها الكرة المصرية حاليًا.

تابع هشام أن المنتخب الوطني اجتاز الاختبار الأول في التصفيات الإفريقية، لكنه لفت إلى أن الاستمرارية في تحقيق الانتصارات هي العامل الأهم في المرحلة القادمة.

وأوضح نجم الأهلي أن اللاعبين الكبار مثل حجازي يجب التعامل معهم بحرص ودبلوماسية، حفاظًا على استقرار الفريق وروحه المعنوية باعتباره من اللاعبين الكبار وصاحب تاريخ مميز مع منتخب الفراعنة.

وأشار حنفي إلى أن فوز منتخب مصر في المباراة الأخيرة يعد مهمًا للغاية، خاصة في ظل الفوضى الكروية التي تعيشها الكرة المصرية حاليًا كما أكد أن المنتخب الوطني اجتاز الاختبار الأول في التصفيات الإفريقية، لكنه لفت إلى أن الاستمرارية في تحقيق الانتصارات هي العامل الأهم في المرحلة القادمة.