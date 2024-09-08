نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف موقف الأهلي من ضم مهاجم هاتاي سبور التركي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي محمد فاروق، عن حقيقة مفاوضات النادي الأهلي مع كارلوس ستراندبيرج مهاجم فريق هاتاي سبور التركي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويسعى النادي الأهلي للتعاقد مع مهاجم جديد، من أجل تدعيم صفوفه في الموسم الجديد تحت قيادة مدربه مارسيل كولر.

تصريحات محمد فاروق

وقال فاروق عبر تصريحات تلفزيونية: أحد وكلاء اللاعبين رشح كارلوس ستراندببيرج على لجنة الإسكاوتنج بالنادي الأهلي برئاسة هاني رمزي ومن ثم تم طرح اللاعب على مارسيل كولر المدير الفني.

وأضاف: كارلوس ستراندبيرج ضمن مجموعة من المهاجمين الذين لم يحسم مارسيل كولر موقفهم من الانتقال إلى الأهلي، وجميعهم تحت الدراسة، ولذلك لم يتم التفاوض معه بشكل رسمي.