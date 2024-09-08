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أحمد جودة - القاهرة - قال عبد اللطيف الدوماني، نجم الزمالك السابق أن المنتخب الوطني قدم أفضل عروضه تحت قيادة حسام حسن في مباراة الرأس الأخضر وحقق فوزًا كبيرًا على منتخب قوي.

عبد اللطيف الدوماني: المنتخب قدم أفضل عروضه أمام الرأس الأخضر

وشدد الدوماني في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع الإعلامي أحمد علي الذي يذاع على قناة الزمالك، أن أداء المنتخب كان رائعًا دفاعًا وهجوم واستحق الفوز رغم الظروف الصعبة التي يمر بها.

وحول معسكر الزمالك في برج العرب أشاد الدوماني بالمباريات الودية التي خاضها الزمالك مؤكدًا أن الفريق قدم أداء جيد في الوديات والصفقات الجديدة بدأت في الانسجام، وهو أمر سيظهر في مباريات الزمالك الرسمية القادمة سواء أمام الشرطة الكيني أو السوبر الأفريقي ضد الأهلي

